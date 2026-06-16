در آستانه دهه محرم و با کمک خیران ۷ زندانی جرایم غیرعمد در مراغه آزاد و به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سعید دوست احدی مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان مراغه گفت:۷ زندانی جرایم غیرعمد با اختصاص هزینه‌های مجلس ترحیم، شب هفت و چهلم ۳ نفر از متوفیان در این شهرستان از زندان آزاد شدند.

دوست احدی افزود:هزینه‌های آزادی این زندانیان به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان از طرف خانواده‌های مرحومین زهرا سیدی، مهربان پایدار و عذرا گلچین پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون با کمک خیران مراغه‌ای ۱۴ زندانی جرایم غیر عمد از زندان آزاد شده‌اند.

مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان مراغه گفت: تخصیص هزینه مراسم شب هفت، چهلم و سالگرد برای آزادی زندانیان به یک سنت حسنه در این شهرستان تبدیل شده است.