برده شدن نام شهدای میناب به همراه تصاویر رهبر شهید در ورزشگاه لس آنجلس و فریاد ایران ایران، از رخدادهای جالب نخستین دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی ۲۰۲۶ بود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال کشورمان نخستین بازی خود را در جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار کرد که خالی از حاشیه نبود. در این دیدار، با گلزنی ملی پوشان هواداران ایرانی حاضر در ورزشگاه فریاد ایران ایران سر دادند و تصاویر شهدای جنگ تحمیلی اخیر از جمله رهبر شهید و دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب هم به نمایش در آمد.