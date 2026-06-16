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رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تأکید کرد: فرآیند تعیین سفرای قرآن براساس ظرفیتهای تخصصی هر استان انجام میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجتالاسلام سید مصطفی حسینی نماینده ولیفقیه در استان زنجان امروز (۲۶ خردادماه)، با هدف تبیین مفاهیم اسلامی و بررسی ساختار معارفه خادمان، حافظان و سفرای قرآن کریم با تکیه به ظرفیتهای استانی، با حجتالاسلام محمدمهدی ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست که حجتالاسلام علی تقیزاده، مدرس حوزه، فعال قرآنی و رئیس سازمان دارالقرآن الکریم و حسینی نیشابوری، رئیس ادارهکل قرآن و عترت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز حضور داشتند، حجت الاسلام ایمانیپور با اشاره به آخرین اقدامات این نهاد بینالمللی در حوزه دیپلماسی قرآنی گفت: پس از جنگ تحمیلی سوم بنا به نیازسنجی ها، بازتاب اهتمام رهبر شهید در تعامل با جامعه قرآنی مطرح و انتقال این درجه از علاقهمندی به اوراق متین در بین ملتهای اسلامی مورد توجه سیاستگذران دیپلماسی عمومی کشور قرار گرفت.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: برای همین منظور با هماهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی طرح تالیف و تحقیق کتاب دو جلدی «شخصیت قرآنی رهبر شهید» آغاز شد و قرار بود این اثر در نمایشگاه بینالمللی قرآن رونمایی شود، اما با شهادت ایشان و تغییر شرایط ناشی از جنگ ضمن انتشار این کتاب، ترجمه آن به زبانهای مختلف نیز به زیور طبع رسید تا از طریق رایزنیهای فرهنگی ایران در اختیار علاقهمندان به اندیشههای قرآنی آن مفسر نستوه و مجاهد قرار داده شود.
زمینههای لازم برای گسترش فرهنگ قرآنی با همکاری رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور تبیین و ظرفیتهای استانی برای معرفی قاریان و حافظان و خادمان قرآنی از دیگر محورهای صحبت حجتالاسلام ایمانیپور با دستاندرکاران حوزه قرآن کریم در این دیدار بود.
گفتنی است؛ این طرح با شناسایی چهرههای شاخص قرآنی در مناطق مختلف، به دنبال ایجاد شبکهای منسجم و پویا برای فعالیتهای تبلیغی و آموزشی در سطح ملی است.