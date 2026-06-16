به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی‌فر اظهار کرد: این وبینار‌ها با هدف تبیین ابعاد مصوبه تأثیر سوابق تحصیلی، پاسخگویی به ابهامات دانش‌آموزان و خانواده‌ها و ارائه راهکار‌های عملی برای ارتقای عملکرد تحصیلی داوطلبان با حضور مشاور تحصیلی برگزار شده است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری نخستین وبینار آموزشی «تحلیل مصوبه تأثیر مثبت سوابق تحصیلی» افزود: با توجه به نقش تعیین‌کننده سوابق تحصیلی در فرآیند پذیرش دانشگاه‌ها، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی دقیق درباره این مصوبه از مهم‌ترین نیاز‌های دانش‌آموزان پایه دوازدهم و داوطلبان کنکور است.