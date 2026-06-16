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مرحله دوم ثبتنام متقاضیان طرح تأمین مسکن استیجاری زوجهای جوان (آشیان) در ۱۳ شهر استانهای گیلان، البرز و خراسان جنوبی آغاز شد و تا پایان فردا ادامه دارد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد ثبتنام مرحله دوم طرح تأمین مسکن استیجاری زوجهای جوان موسوم به «آشیان» از امروز در ۱۳ شهر سه استان گیلان، البرز و خراسان جنوبی آغاز شده است.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، متقاضیان باید دارای شرایطی از جمله گذشت کمتر از پنج سال از تاریخ ازدواج، نداشتن مالکیت مسکن یا زمین مسکونی در پنج سال اخیر و قرار داشتن در دهکهای درآمدی یک تا شش باشند.
همچنین برخورداری از سابقه سکونت پنجساله در محل تقاضا و داشتن فرم «ج» سبز از دیگر شروط ثبتنام است. متقاضیان واجد شرایط میتوانند تا پایان روز چهارشنبه ۲۷ خرداد با مراجعه به سامانه طرحهای حمایتی مسکن به نشانی اینترنتی Saman.mrud.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.