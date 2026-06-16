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در نشست مشترک معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان امور سینمایی کشور با فرماندار ماکو ظرفیتها و زیرساختهای فرهنگی و هنری این شهرستان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در حاشیه افتتاح رسمی سینمای شهرستان ماکو، نشست مشترکی با حضور دکتر اسماعیلی معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان امور سینمایی کشور، حبیب ایلبیگی، مدیرعامل موسسه سینماشهر، علیرضا نوروزی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانغربی و شهلا تاجفر فرماندار شهرستان ماکو برگزار شد.
در این نشست، مسئولان حوزه سینمایی کشور با ابراز خرسندی از راهاندازی سینما در ماکو، این اقدام را گامی مهم در راستای تحقق عدالت فرهنگی و توسعه زیرساختهای فرهنگی در مناطق مرزی دانستند.
دکتر اسماعیلی با اشاره به سیاستهای دولت در توسعه فضاهای فرهنگی اظهار کرد: شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت با مشارکت بخش خصوصی در اولویت توسعه زیرساختهای سینمایی قرار دارند و سرمایهگذاری صورت گرفته در ماکو که از ظرفیتهای بخش گردشگری و هتلداری برای ورود به عرصه فرهنگ بهره گرفته، شایسته تقدیر است.
وی با بیان اینکه استقبال مردم از سینمای ماکو پیش از افتتاح رسمی نیز بسیار مطلوب بوده است، افزود: سینما نقش مؤثری در فرهنگسازی، امیدآفرینی و کاهش آسیبهای اجتماعی دارد و وجود چنین ظرفیتی در منطقهای مرزی همچون ماکو از اهمیت ویژهای برخوردار است.
حبیب ایلبیگی، مدیرعامل موسسه سینماشهر، نیز از اجرای طرحهای حمایتی برای افزایش استقبال مردم خبر داد و گفت: بلیت سینما در روزهای یکشنبه و سهشنبه بهصورت نیمبها عرضه میشود تا زمینه استفاده بیشتر خانوادهها از این ظرفیت فرهنگی فراهم شود.
معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان امور سینمایی کشور نیز با اشاره به کیفیت بالای تجهیزات این مجموعه خاطرنشان کرد: سالن سینمای ماکو با ۱۹۰ صندلی، تجهیزات استاندارد، کیفیت مطلوب صدا و تصویر و امکانات مناسب، شرایطی را فراهم کرده است تا مردم منطقه بدون نیاز به سفر به سایر شهرها بتوانند از جدیدترین فیلمهای روز کشور بهرهمند شوند.
در ادامه این نشست، شهلا تاجفر فرماندار شهرستان ماکو با بیان اینکه سینما یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه بوده است، گفت: امروز یکی از بهترین روزهای فرهنگی شهرستان ماکو رقم خورده و آرزوی چندین ساله مردم این منطقه پس از سه دهه محقق شده است.
وی با اشاره به جمعیت ثابت و شناور حدود صد هزار نفری شهرستان افزود: مردم ماکو شایسته برخورداری از بهترین امکانات فرهنگی هستند و انتظار داریم نگاه مسئولان فرهنگی کشور بیش از پیش به این نقطه مهم و راهبردی کشور معطوف شود.
فرماندار ماکو با تأکید بر جایگاه ویژه مناطق مرزی در تبادلات فرهنگی اظهار داشت: مرز ایران و اروپا صرفاً محل انتقال کالا و تجارت نیست، بلکه بستری برای تبادل فرهنگها، تجربیات و اشتراکات تاریخی و اجتماعی ملتهاست و ما مرز را تهدید نمیدانیم بلکه آن را فرصتی ارزشمند برای توسعه فرهنگی و جذب گردشگر میدانیم.
تاجفر پیشنهاد تولید آثار سینمایی و مستندهای چندزبانه با محوریت اشتراکات فرهنگی، تاریخی، ملی و مذهبی مناطق مرزی را مطرح کرد و گفت: این تولیدات میتوانند نقش مؤثری در معرفی ظرفیتهای منطقه و توسعه گردشگری ایفا کنند.
وی همچنین خواستار برگزاری جشنوارهها، اکرانهای ویژه و برنامههای فرهنگی متنوع در مناطق مرزی شد و افزود: سینمای ماکو میتواند به مرکزی برای نشاط اجتماعی، امیدآفرینی و اجرای برنامههای فرهنگی مشترک با کشورهای همسایه بهویژه ترکیه تبدیل شود.
فرماندار ماکو بر استفاده آموزش و پرورش از ظرفیت سینما برای دانشآموزان نیز تأکید کرد و گفت: تجربه تماشای فیلم بر پرده بزرگ و در فضایی جمعی، فرصتی ارزشمند برای آموزش، فرهنگسازی و ایجاد خاطرات ماندگار برای نسل آینده است.
سینمای ماکو با ظرفیت ۱۹۰ صندلی فعالیت خود را با سه سانس روزانه آغاز کرده و با افزایش تعداد فیلمهای اکرانشده، امکان افزایش سانسهای نمایش نیز فراهم خواهد شد.