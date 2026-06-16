مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: مودیانی که تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) ۱۴۰۴ اقدام کنند، مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، داریوش سرخانی مقدم روز سه شنبه افزود: به منظور حمایت از مودیان مالیاتی و در اجرای بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، مودیانی که حداکثر تا پایان روز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۵ نسبت به پرداخت و ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۴ اقدام کنند، از بخشودگی ۱۰۰درصدی جرائم موضوع بند (ب) ماده ۳۶ و ۳۷ قانون ارزش افزوده برخودار می‌شوند.

وی اضافه کرد: این بخشودگی شامل جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده در خلاصه عملکرد و همچنین جرائم موضوع ماده (۳۷) قانون مذکور بابت تاخیر در پرداخت مالیات محاسبه شده در خلاصه عملکرد است.

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل بیان کرد: همچنین مودیانی که تا ۲۵ تیرماه سال ۱۴۰۵ با مراجعه به ادارات امور مالیاتی نسبت به پرداخت نقدی کلیه بدهی‌های مالیاتی خود در تمامی دوره ها، تمامی سال‌ها و تمامی منابع مالیاتی اقدام کنند علاوه بر نرم بخشودگی‌هایی که در ادارات امور مالیاتی انجام می‌گیرد حداکثر تا ۳۰ درصد مازاد بر جرایمی که در ادارات اعمال می‌شود از بخشودگی جرائم بهره‌مند خواهند شد.

سرخانی مقدم با تاکید بر اینکه مودیان باید تا روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه ماه سال ۱۴۰۵ با مراجعه به ادارات امور مالیاتی نسبت به پرداخت بدهی به صورت نقد اقدام کنند، اضافه کرد: مودیانی که بدهی آنها قبلا تعیین تکلیف شده از این قاعده مستثنی هستند.

وی خواستار همراهی موثر تمامی مؤدیان با اداره کل امور مالیاتی استان شد و به آنها توصیه کرد: با توجه به مزایای در نظر گرفته شده و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق خود از این فرصت استفاده کرده و در مهلت تعیین شده نسبت به ایفای تکالیف قانونی اقدام کنند و برخورداری از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی را به روز‌های پایانی موکول نکنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل از استرداد ۸۰۰ میلیارد ریال مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان این استان در ۲ ماه نخست امسال خبر داد.

سرخانی مقدم با بیان اینکه پارسال ۲۵۰ مودی و صادر کننده در خواست استرداد وجه به اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل داده بودند، گفت: سال گذشته در مجموع بیش از هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به حساب در خواست کنندگان استرداد گردید.

وی افزود: در ۲ ماه نخست امسال نیز بیش از ۵۰ مودی در خواست استرداد وجه به اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل داده بودند که در مجموع ۸۰۰ میلیارد ریال به حساب آنها عودت داده شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: اگر مودیان و صادرکنندگان نسبت به درخواست استرداد اقدام کنند و دارای مانده بستانکار و اعتبار مالیاتی باشند اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل در راستای تعامل و همراهی با این افراد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست نسبت به استرداد اعتبار مالیاتی آنها اقدام می‌کند.

سرخانی مقدم با اشاره به رویکرد اصولی سازمان امور مالیاتی جهت تسریع در استیفای حقوق مودیان و استرداد در مالیات، بیان کرد: اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل در عین استیفای حقوق دولت بر استیفای حقوق مودیان بویژه موضوع استرداد تاکید دارد.

وی اضافه کرد: این اقدام در راستای تعامل و همراهی با صادرکنندگان استان و همچنین در راستای تکریم و تعظیم مودیان انجام می‌شود.