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محمدرضا اسمعیلی خانی و بیتا ذوقیان کاراته کاهای کبودرآهنگی، پس از کسب مدال برنز مسابقات کاراته دانشجویان جهان در برزیل به کبودراهنگ بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، بیتا ذوقیان کاراته کای کبودراهنگی، در وزن منهای ۶۱ کیلوگرم بخش انفرادی و کمیته تیمی بانوان این پیکارها، موفق به کسب ۲ نشان برنز شد.
محمدرضا اسماعیل خانی دیگر ملی پوش کاراته کبودراهنگ هم، در بخش کمیته تیمی مردان، نشان برنز این رقابتها را به خود اختصاص داد.
مسابقات مبارزهای دانشجویان جهان با حضور رزمی کاران و کشتی گیران ۵۰ کشور در برزیل برگزار شد.