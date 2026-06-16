به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار رضا شجاعی فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان گفت: مرزداران هنگ مرزی میرجاوه و پایگاه دریابانی چابهار با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات در مناطق مرزی، به سرنخ‌هایی از قصد قاچاقچیان مواد مخدر برای ورود به خاک کشور در مناطق مرزی دست یافتند و با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی، تشدید اقدامات را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مرزداران غیور با اعزام چند گروه مجهز پوششی و عملیاتی و اجرای طرح مهار، منطقه موردنظر را در کنترل خود قرار داده و توانستند محموله‌های مواد مخدر را کشف و قاچاقچیان را زمین‌گیر کنند.

شجاعی گفت: دریابانان سلحشور هنگ مرزی میرجاوه و پایگاه دریابانی چابهار طی دو عملیات جداگانه جمعاً ۱۶۸ کیلوگرم شیشه و تریاک را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان با اشاره به دستگیری ۳ سوداگر مرگ و توقیف دو دستگاه خودرو، و یک شناور سبک تصریح کرد: مرزداران مجاهد مرزبانی بیش از هر زمانی آمادگی و توان پاسخگویی به هر گونه تجاوز و تعرض به خاک میهن عزیزمان را دارند و همواره با چشمانی تیزبین، امنیتی مثامثال‌زدنی را برای ملت بزرگ ایران در سرحدات کشورمان به ارمغان خواهند آورد.