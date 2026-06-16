مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از جابه جایی ۴۱۹ هزار مسافر از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی استان در سه ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی سلیمی گفت: از ابتدای امسال تا پایان خرداد در مجموع ۴۱۹ هزار نفر مسافر از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی استان کرمانشاه به مقاصد مختلف درون و برون‌استانی جابه‌جا شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بهبود خدمات پایانه‌های مسافری، ارتقاء سطح رفاه مسافران و حمایت از فعالان بخش حمل و نقل عمومی از مهم‌ترین رویکرد‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه در سال جاری است.