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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه از جابه جایی ۴۱۹ هزار مسافر از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی استان در سه ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی سلیمی گفت: از ابتدای امسال تا پایان خرداد در مجموع ۴۱۹ هزار نفر مسافر از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی استان کرمانشاه به مقاصد مختلف درون و بروناستانی جابهجا شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای حملونقل، بهبود خدمات پایانههای مسافری، ارتقاء سطح رفاه مسافران و حمایت از فعالان بخش حمل و نقل عمومی از مهمترین رویکردهای ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه در سال جاری است.