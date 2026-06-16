هیئت خدام الرضا علیه السلام و کانون خدمت رضوی در شهرستان آباده به مداحان و خادمان حسینی شال عزا اهدا کردند.

اهدای شال عزا به مداحان و خادمان حسینی در آباده

اهدای شال عزا به مداحان و خادمان حسینی در آباده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛در این مراسم به بیش از ۱۰۰ نفر از خادمان، مداحان و میزبانان روضه‌های خانگی و سخنرانان مجالس حسینی شهرستان آباده شال سیاه عزای حسینی اهدا شد.

مرثیه سرایی توسط مداحان اهل بیت علیهم السلام و اهدای شال عزا از جمله برنامه‌های این مراسم بود.

مراسم اهدای شال عزای حسینی در آباده از سوی هیات خدام الرضا علیه السلام و کانون خدمت رضوی این شهرستان و با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی آباده برگزار شد.