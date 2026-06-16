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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی از آغاز پویش به عشق حسین (ع)، همزمان با ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: این پویش به نیت سلامتی، پیروزی رزمندگان اسلام و دفع بلا و با هدف حمایت و دستگیری از کودکان یتیم و نیازمند استان تا پایان ماه صفر ادامه دارد.
عرب افزود: مردم نیکوکار و خیراندیش میتوانند با پیوستن به این طرح، یک یا چند کودک یتیم را به عنوان فرزند معنوی خود زیرپوشش قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه ۱۰ هزار و ۴۶۵ یتیم و فرزند مشمول طرح محسنین در خراسان جنوبی زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند، افزود: علاقهمندان برای مشارکت در این پویش میتوانند با مراجعه به واحدهای اکرام و محسنین در ادارهکل و دفاتر این نهاد، ارسال عدد «۱» به سامانه ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۶ و یا مراجعه به سامانه ekram.emdad.ir و بازوی حامی باش در سکوی بله، نسبت به انتخاب فرزند معنوی خود اقدام کنند.
به گفته عرب حامیان همچنین میتوانند به صورت حضوری یا تلفنی با واحدهای اکرام ارتباط برقرار کرده و پس از آشنایی با شرایط زندگی ایتام و فرزندان محسنین، حمایت از فرزند معنوی مورد نظر خود را آغاز کنند.
وی با اشاره به تسهیل فرآیند پرداخت کمکهای مردمی گفت: برای هر فرزند معنوی یک شماره کارت اختصاصی تعریف شده تا حامیان بتوانند بدون نیاز به شناسه واریز و از طریق تمامی درگاههای بانکی و اپلیکیشنهای پرداخت، کمکهای نقدی خود را مستقیم به حساب فرزند زیرپوشش واریز کرده و گزارش پرداختهای خود را نیز در سامانه مشاهده کنند.