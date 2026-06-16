همزمان با هفته جهاد کشاورزی، ۴۶ طرح در بخش‌های مختلف کشاورزی، دامپروری، صنایع تبدیلی و زیربنایی مازندران به صورت ویدئوکنفرانسی توسط رئیس‌جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با هفته جهاد کشاورزی، ۴۶ طرح در زیربخش‌های مختلف کشاورزی، دامپروری، صنایع تبدیلی و زیرساختی مازندران با محوریت افتتاح واحد مدرن جوجه‌کشی جویبار، به صورت ویدئوکنفرانسی توسط دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در آیین افتتاح این طرح‌ها گفت: برای اجرای این ۴۶ طرح در سطح استان بیش از ۵ هزار و ۷۹۹ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

اسدالله تیموری‌یانسری افزود: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، زمینه اشتغال مستقیم ۵۳ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۲۷۶ نفر فراهم شده و ۴ هزار و ۵۵۶ خانوار روستایی و عشایری از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

وی با اشاره به وضعیت تولید مرغ در استان گفت: به منظور ایجاد توازن در بازار مرغ، طی ماه گذشته بیش از ۱۷ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغداری مازندران انجام شده و این میزان در خردادماه نیز افزایش خواهد یافت تا بازار مرغ به تعادل برسد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: ستاد پشتیبانی جهاد کشاورزی استان با حضور مستمر در بازار، خرید و ذخیره‌سازی مازاد تولید مرغ را آغاز کرده است تا از بروز مشکلات برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

تیموری با تأکید بر جایگاه راهبردی مازندران در تولیدات دامی کشور گفت: مازندران یکی از قطب‌های اصلی تولید دام و طیور کشور است و روزانه بیش از هزار تن مرغ در استان تولید می‌شود.

وی افزود: ۳۰ درصد جوجه یک‌روزه کشور در مازندران تولید می‌شود و در صورت فراهم بودن شرایط، امکان صادرات این محصول نیز وجود دارد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین از انجام ۱۵ هزار و ۶۰۰ بازدید نظارتی از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: این بازدید‌ها با هدف تنظیم بازار و نظارت بر روند عرضه محصولات کشاورزی و دامی انجام شده است.

واحد مدرن جوجه‌کشی جویبار به عنوان طرح شاخص این افتتاحیه، با ظرفیت ۶۰۰ هزار قطعه در هر دوره، در زمینی به مساحت ۵ هزار متر مربع و با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد ریال احداث شده و برای ۱۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.