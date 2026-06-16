تأکید بر مسئولیت آمریکا در ملزم کردن اسرائیل به توقف جنگ
رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس پارلمان لبنان در گفتگویی تلفنی ضمن بررسی تحولات اخیر منطقه، بر ضرورت اجرای تعهدات ناشی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد باقر قالیباف در این مکالمه تلفنی با بزرگداشت یاد شهدای مقاومت در حزب الله و امل به ویژه شهید سیدحسن نصرالله و شهید امام خامنهای گفت: پیروزیهای مقاومت متعلق به جهان اسلام و حاصل جانفشانی شهداست.
وی تاکید کرد که جنگ باید در تمام جبههها از جمله لبنان پایان یابد و اشغالگران باید از مناطق اشغالی عقب بروند و مردم جنوب لبنان با عزت و افتخار به خانه و کاشانه خود بازگردند.
نبیه بری رئیس مجلس لبنان نیز از تلاش جمهوری اسلامی ایران بابت پیگیری توقف جنگ علیه لبنان و نقش آقای قالیباف در به نتیجه رساندن مذاکرات به طور ویژه قدردانی کرد.
وی، در این تماس تلفنی با تسلیت آغاز ایام عزای حسینی (ع) در محرم،گفت: روح مقاومت از مجاهدت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) سرچشمه میگیرد.
دو طرف همچنین ضمن بررسی تحولات اخیر منطقه، بر ضرورت اجرای تعهدات ناشی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن و مسئولیت بازیگران بینالمللی در توقف جنگ و حفظ حاکمیت لبنان تأکید کردند.