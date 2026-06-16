رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس پارلمان لبنان در گفتگویی تلفنی ضمن بررسی تحولات اخیر منطقه، بر ضرورت اجرای تعهدات ناشی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن تاکید کردند.

تأکید بر مسئولیت آمریکا در ملزم کردن اسرائیل به توقف جنگ

تأکید بر مسئولیت آمریکا در ملزم کردن اسرائیل به توقف جنگ

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد باقر قالیباف در این مکالمه تلفنی با بزرگداشت یاد شهدای مقاومت در حزب الله و امل به ویژه شهید سیدحسن نصرالله و شهید امام خامنه‌ای گفت: پیروزی‌های مقاومت متعلق به جهان اسلام و حاصل جانفشانی شهداست.

وی تاکید کرد که جنگ باید در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان پایان یابد و اشغالگران باید از مناطق اشغالی عقب بروند و مردم جنوب لبنان با عزت و افتخار به خانه و کاشانه خود بازگردند.

نبیه بری رئیس مجلس لبنان نیز از تلاش جمهوری اسلامی ایران بابت پیگیری توقف جنگ علیه لبنان و نقش آقای قالیباف در به نتیجه رساندن مذاکرات به طور ویژه قدردانی کرد.

وی، در این تماس تلفنی با تسلیت آغاز ایام عزای حسینی (ع) در محرم،گفت: روح مقاومت از مجاهدت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) سرچشمه می‌گیرد.

دو طرف همچنین ضمن بررسی تحولات اخیر منطقه، بر ضرورت اجرای تعهدات ناشی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن و مسئولیت بازیگران بین‌المللی در توقف جنگ و حفظ حاکمیت لبنان تأکید کردند.