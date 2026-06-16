پخش زنده
امروز: -
در سومین جلسه هیئت سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۵، تعداد ۶۲ درخواست سرمایه گذاران خارجی به ارزش ۷۷۰ میلیون دلار به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیصد وششمین جلسه هیئت سرمایهگذاری خارجی و سومین جلسه در سال ۱۴۰۵ به ریاست مهدی حیدری رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و با حضور سایر اعضای هیات سرمایهگذاری خارجی در محل مرکز خدمات سرمایهگذاری استان قزوین برگزار شد.
در این جلسه، تعداد ۶۵ درخواست سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله سرمایهگذاری در حوزه تولید انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد نیروگاه خورشیدی، خودرو، موتورسیکلت، دارویی و بهداشتی، غذایی، پوشاک، پشتیبانی و حمل و نقل بینالمللی، کشاورزی، معدن و خدمات و دیگر بخشهای صنعتی و از کشورهای مختلف از جمله آلمان، سوئیس، روسیه، چین، ترکیه، اتریش، امارات متحده عربی، عراق، افغانستان و ایرانیان مقیم خارج از کشور، مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا ۶۲ طرح سرمایهگذاری به ارزش ۷۷۰ میلیون دلار به تصویب هیئت سرمایهگذاری خارجی رسید و رسیدگی به ۳ دستور کار باقی مانده به دلیل ضرورت بررسی فنی بیشتر از سوی دستگاه تخصصی ذیربط به جلسه هیئت بعدی موکول شد.