رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
گاو سرابی نماد توانمندی دامپروری بومی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت:گاو بومی سرابی یکی از ارزشمندترین ذخایر ژنتیکی دام کشور و نماد توانمندی دامپروری بومی ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
شهرام شفیعی در بازدید از ایستگاه پشتیبانی گاو بومی سراب با اشاره به اهمیت راهبردی حفظ نژادهای بومی در تامین امنیت غذایی کشور اظهار کرد:گاو بومی سرابی یکی از ارزشمندترین ذخایر ژنتیکی دام کشور و نماد توانمندی دامپروری بومی ایران است که طی سالیان متمادی با شرایط اقلیمی منطقه سازگار شده و ظرفیتهای کمنظیری در حوزه تولید شیر و گوشت، مقاومت در برابر بیماریها و بهرهوری اقتصادی دارد.
وی افزود: امروز حفظ و توسعه نژادهای بومی تنها یک اقدام دامپروری نیست، بلکه یک ضرورت ملی در راستای صیانت از سرمایههای ژنتیکی کشور و تحقق اهداف توسعه پایدار به شمار میرود. گاو سرابی به عنوان یکی از اصیلترین نژادهای دامی ایران میتواند نقش موثری در کاهش وابستگی به نژادهای وارداتی و افزایش تابآوری بخش دامپروری ایفا کند.
شفیعی خاطرنشان کرد: ایستگاه پشتیبانی گاو بومی سراب امروز به یک مرکز مهم علمی، تحقیقاتی و اجرایی در شمال غرب کشور تبدیل شده و میتواند الگویی موفق برای حفاظت از سایر ذخایر ژنتیکی دامی کشور باشد. حمایت از چنین مراکزی به معنای حمایت از تولید، اشتغال، اقتصاد روستایی و امنیت غذایی نسلهای آینده است.
وی با تاکید بر ضرورت توسعه برنامههای اصلاح نژادی و ترویج پرورش گاو سرابی در میان دامداران منطقه گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، مشارکت تشکلهای تخصصی و حمایت دستگاههای اجرایی میتواند زمینه افزایش جمعیت این نژاد ارزشمند و ارتقای بهرهوری واحدهای دامداری را فراهم کند.