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دادههای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار حاکیست، شاخص کل بورس امروز هم با روند افزایش همراه بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دادههای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد امروز ارزش کل معاملات خرد «سهام و صندوقهای سهامی» به ۵۴ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان رسید.
ارزش معاملات خرد در مبادلات دیروز، دوشنبه ۲۵ خرداد، از مرز ۱۶ همت عبور کرده بود.
در معاملات امروز، مجموع ارزش معاملات بازارهای بورس و فرابورس به محدوده ۲۶۰ همت رسید.
در پایان مبادلات روز سهشنبه، ارزش کل بازارهای سهام ایران، شامل: بورس، بازار پایه و فرابورس در محدوده ۱۷ هزار و ۶۳۹ همت قرار گرفت.
افزون بر این، شاخص کل بورس تهران در مبادلات امروز با ۱۲۰ هزار واحد افزایش، معادل ۲.۴ درصد رشد کرد و به سطح ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۳۳۲ واحد رسید.
در مبادلات امروز شاخص هموزن نیز با رشد ۱.۲ درصدی در محدوده یک میلیون و ۳۵۱ هزار و ۹۸۵ واحد ایستاد.
شاخص کل فرابورس نیز با رشدی ۰/۷ درصدی به سطح ۳۸ هزار و ۴۲۱ واحد رسید.
همچنین، امروز در مرحله معاملات پایانی (TAL) ۸۸ نماد به ارزش ۲۲.۳ میلیارد تومان معامله شد.
در جریان معاملات امروز، ۵۵ درصد نمادهای بازار معادل حدود ۴۵۰ نماد در محدوده مثبت معامله شدند.
همچنین حدود ۴۵۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام و صندوقهای سهامی شد.