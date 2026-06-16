اجتماع مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری و عزاداری سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری و عزاداری سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اجتماع مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) به میزبانی بسیج مداحان سپاه حضرت ولیعصر (عج) استان خوزستان برگزار شد.

حجت الاسلام پولادی، مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان گفت: اگر مداحان، ذاکران و سخنرانان ما در مسیر حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) نباشند، بدون شک مسیر واقعه عاشورا و امام حسین (ع) تضعیف خواهد شد.