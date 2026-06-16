رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از پیشرفت ۷۰ درصدیطرح ۳۶ هزار تنی تولید و فرآوری کنسانتره و پوره میوه در شهرستان پیرانشهر به عنوان نخستین طرح همایش سرمایه‌گذاری اینوا در بخش کشاورزی استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از تسهیل حداکثری فرآیند صدور مجوز برای طرح‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در این استان خبر داد و گفت: این طرح‌ها از پرداخت عوارض تغییر کاربری به‌طور کامل معاف هستند.

محمد رضا اصغری در حاشیه بازدید اصحاب رسانه از روند احداث طرح ۳۶ هزار تنی تولید و فرآوری کنسانتره و پوره میوه در شهرستان پیرانشهر، که با حضور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی انجام گرفت، با تأکید بر ضرورت ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید محصولات کشاورزی اظهار کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، صدور مجوز برای طرح‌های موسوم به «تبصره ۴» در حوزه صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی، بدون هرگونه محدودیت انجام می‌شود.

وی با تصریح بر اینکه سازمان امور اراضی با هدف پشتیبانی از بخش تولید، هیچ‌گونه مبلغی بابت عوارض تغییر کاربری از متقاضیان این بخش دریافت نمی‌کند، افزود: این رویکرد در راستای سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی برای رونق صنایع وابسته به تولید است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به ضرورت کاهش ضایعات کشاورزی و جلوگیری از خام‌فروشی محصولات، خاطرنشان کرد: بسیاری از محصولات کشاورزی به دلیل نبود امکانات مناسب برای نگهداری و بسته‌بندی، پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی دچار ضایعات می‌شوند؛ بنابراین ایجاد واحد‌های فرآوری نه‌تنها از هدررفت محصولات جلوگیری می‌کند، بلکه موجب افزایش مدت ماندگاری و ارتقای ارزش اقتصادی تولیدات کشاورزی استان خواهد شد.

اصغری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت طرح کارخانه تولید کنسانتره و پوره میوه در لاجان پیرانشهر اشاره کرد و گفت: این واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال و در زمینی به مساحت ۳۲ هزار مترمربع در حال احداث است که هم‌اکنون از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی برخوردار است.

به گفته وی، با بهره‌برداری کامل از این واحد صنعتی، زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۱۰۰ نفر فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی یادآور شد: این کارخانه به‌عنوان نخستین پروژه حوزه کشاورزی برآمده از همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی (اینوا) محسوب می‌شود و می‌تواند به‌عنوان الگویی موفق برای تسریع در اجرای سایر طرح‌های مصوب این رویداد بین‌المللی عمل کند.

توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی با توجه به ظرفیت‌های بالای باغی و زراعی آذربایجان‌غربی، یکی از اولویت‌های اصلی توسعه اقتصادی استان در سال‌های اخیر بوده است که با حذف موانع اداری و مالی، انتظار می‌رود روند جذب سرمایه‌گذار در این بخش شتاب بیشتری بگیرد.

در ادامه این بازدید که همزمان با هفته جهاد کشاورزی و اولین تور رسانه‌ای مدیریت امور اراضی استان در سال جاری در شهرستان لاجان پیرانشهر برگزار شد، علیرضا خرسندی مدیر امور اراضی استان به سوالات خبرنگاران در خصوص مسائل مرتبط با تغییر کاربری و حفاظت از اراضی کشاورزی و صدور مجوز‌ها در حوزه امور اراضی پاسخ داد.