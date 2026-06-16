به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه نشست سفرا و رؤسای نمایندگی‌های خارجی مقیم تهران، ظهر امروز سه‌شنبه، جمعی از سفرای کشور‌های آمریکای لاتین با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار کوتاه همچنین سفرای کشور‌های اروگوئه و برزیل نیز در اقدامی نمادین و همزمان با فضای پرشور رقابت‌های جام جهانی فوتبال، پیراهن تیم‌های ملی فوتبال کشور‌های خود را به وزیر امور خارجه کشورمان اهدا کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه موجود میان ایران و کشور‌های آمریکای لاتین، بر ضرورت توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و با قدردانی از ابتکار سفرای برزیل و اروگوئه، نقش دیپلماسی ورزشی را در تقویت نزدیکی ملت‌ها حائز اهمیت دانست.