به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، ایستادگی در برابر ظالم، عدالت خواهی و ظلم ستیزی، درس‌های مکتب امام حسین (ع) است که باید بیش از گذشته مرورکرد.

در یک قدمی محرم، کوچه‌ها و خیابان‌ها رخت عزا برتن می‌کند و پرچم عزای سرور و سالار شهیدان برافراشته می‌شود.

مردم هم پیام ماه محرم و مکتب امام حسین (ع) را ایستادن پای حق و سرخم نکردن مقابل ظالم می‌دانند.

ماه محرم فصل مشترک مذاهب برای تجلی عشق و ارادت به خاندان نبی است.

با جنایات اخیر دشمن موجی از اتحاد، همدلی و همبستگی در میان اقشار مختلف مردم شکل گرفته که این وحدت قطعا در مجالس ماه محرم نیز به‌روشنی نمایان خواهد شد.