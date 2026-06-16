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امشب اولین شب ماه محرم است. همزمانی ماه عزای حسینی با تجمعات شبانه درمهاباد، حال و هوای خاصی به ماه محرم امسال داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، ایستادگی در برابر ظالم، عدالت خواهی و ظلم ستیزی، درسهای مکتب امام حسین (ع) است که باید بیش از گذشته مرورکرد.
در یک قدمی محرم، کوچهها و خیابانها رخت عزا برتن میکند و پرچم عزای سرور و سالار شهیدان برافراشته میشود.
مردم هم پیام ماه محرم و مکتب امام حسین (ع) را ایستادن پای حق و سرخم نکردن مقابل ظالم میدانند.
ماه محرم فصل مشترک مذاهب برای تجلی عشق و ارادت به خاندان نبی است.
با جنایات اخیر دشمن موجی از اتحاد، همدلی و همبستگی در میان اقشار مختلف مردم شکل گرفته که این وحدت قطعا در مجالس ماه محرم نیز بهروشنی نمایان خواهد شد.