به گزارش خبرگزاری صدا وسیما از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در نشست سراسری مدیران شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور، نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، معاونان و مدیران ستادی به صورت حضوری و مدیران استانی و شهرستانی به صورت برخط برگزار شد، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تبیین شرایط کشور، بر ضرورت صیانت از دستاورد‌های بزرگ ملت ایران، حفظ انسجام ملی و روایت صحیح پیروزی راهبردی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

وی در ابتدای سخنان خود با تسلیت فرارسیدن ماه محرم‌الحرام و ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار داشت: محرم، ماه حیات و حرکت، ماه پیام و قیام، ماه شور و شعور، ماه حریت، عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی است و ملت ایران در یک سال گذشته، محرم دیگری را در متن حوادث بزرگ و سرنوشت‌ساز تاریخ خود تجربه کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به حوادث تلخ و شهادت جمعی از فرماندهان ارشد نظامی، نخبگان علمی و در رأس آن قائد شهید امت سید الشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) را ضایعه‌ای بزرگ دانست و افزود: اگرچه این حوادث داغی سنگین بر دل‌های ملت ایران نشاند، اما در کنار این مصائب، جمهوری اسلامی ایران به دستاورد‌های بزرگ و تعیین‌کننده‌ای نیز دست یافت که ثمره ایمان، استقامت و مجاهدت و تبعیت از مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای بود. آنچه رخ داد، پیروزی راهبردی جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرت برتر اتمی دنیا و همه توان جنود شیطان بود. به فضل الهی، نظام جمهوری اسلامی ایران که پرچمدار عدالت‌خواهی و مدافع مظلومان عالم است، در این آوردگاه تاریخی سربلند بیرون آمد و با هدایت‌های الهی و رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، دشمن در رسیدن به مقاصد شوم خویش ناکام ماند.

وی خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان برجسته سیاسی و نظامی اذعان دارند که آمریکا بازنده واقعی این تقابل بوده و به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافته است. قدرت راهبردی جمهوری اسلامی ایران در معرض دید جهانیان قرار گرفت و ملت ایران توانست اقتدار خود را در برابر قدرت‌های سلطه‌گر به نمایش بگذارد. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های این پیروزی بزرگ حضور آگاهانه، گسترده و مستمر مردم در صحنه است. از نخستین ساعات انتشار خبر شهادت قائد شهید امت، ملت بزرگ ایران در میدان حاضر شدند و قریب به یکصد و ده روز، صحنه‌های کم‌نظیری از وفاداری، بصیرت و وحدت ملی را در مراکز استان‌ها، شهر‌ها و روستا‌های سراسر کشور رقم زدند. حضور پرشور مردم در میادین، خیابان‌ها و اجتماعات شبانه سراسر کشور، جلوه‌ای بی‌بدیل از قدرت مردمی نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ حضوری که سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت و بیعتی باشکوه با رهبر معظم انقلاب اسلامی را رقم زد و این حضور و اجتماعات همچنان تا زمانی که لازم باشد؛ استمرار خواهد داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با قدردانی از تلاش‌های مدیران، مسئولان و دست‌اندرکاران شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سراسر کشور اظهار داشت: برگزاری هزاران اجتماع مردمی، مراسم، راهپیمایی و برنامه‌های میدانی در این یکصد و ده روز، جلوه‌ای از مجاهدت خاموش خادمان عرصه تبلیغ و تبیین است و حقیقتاً هر روز از این ایام به یوم‌اللهی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل شد. امروز بیش از هر زمان دیگری، حفظ وحدت ملی، صیانت از سرمایه عظیم مردمی و روایت درست فتح و پیروزی ملت ایران، رسالتی تاریخی بر دوش همه فعالان عرصه فرهنگی و انقلابی کشور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور در پایان ضمن تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، از مدیران شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خواست با بهره‌گیری از ظرفیت عظیم مردمی، نسبت به تبیین و روایت صحیح حماسه‌های اخیر اهتمام ویژه داشته باشند و با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم زمینه برگزاری باشکوه آیین‌های پیش‌رو، به‌ویژه مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت را فراهم آورند.