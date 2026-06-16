معاون دادستان مرکز خوزستان از کشف و ضبط ۷۰۰ بسته چای تقلبی با سوءاستفاده از یک برند معروف در اهواز خبر داد و گفت: در این رابطه برای متهمان پرونده قضایی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جعفر جعفری‌راد معاون دادستان مرکز خوزستان اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف قرارگاه حقوقی و قضایی و با هدف صیانت از سلامت و بهداشت عمومی جامعه، ۷۰۰ بسته چای تقلبی ۴۰۰ گرمی که با استفاده از نام و نشان یک برند معروف عرضه می‌شد، در شهرستان اهواز کشف و ضبط شد.

وی افزود: این اقدام با رصد و پیگیری‌های انجام‌شده و در چارچوب برخورد با عرضه کالاهای تقلبی و غیرمجاز صورت گرفت.

معاون دادستان مرکز استان خوزستان با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلفان گفت: در این خصوص برای متهمان پرونده قضایی تشکیل و روند رسیدگی مطابق قانون صورت می گیرد.

جعفری راد خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه اقدام که سلامت و حقوق مصرف‌کنندگان را به خطر می اندازد برخورد جدی و قانونی خواهد داشت.