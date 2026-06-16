به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛این طرح با ظرفیت ۲ هزار و ۱۵۰ قطعه شترمرغ به صورت توأم (مولد و پرواری) در زمینی به مساحت ۱۰۰ هزار مترمربع با حضور علی فلاحی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به بهره‌برداری رسید.

برای اجرای این طرح، مبلغ ۱۹۴ میلیارد ریال تسهیلات ثابت و ۱۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک تأمین شده است، همچنین میزان آورده شخصی مجری طرح ۳۶۰ میلیارد ریال بوده است.

این واحد تولیدی زمینه اشتغال مستقیم ۱۳ نفر را فراهم کرده است و برای بیش از ۱۳۰ نفر نیز به صورت موقت و فصلی فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.

بر اساس برآورد‌های انجام شده، تولید سالانه این مجموعه حدود ۱۲۰ تن گوشت قرمز خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود سالانه بین ۶ تا ۸ هزار عدد تخم شترمرغ در این واحد تولید شود.

عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۴۰۰ آغاز شد و در سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسید.

این طرح با مشارکت بانک کشاورزی شهرستان بوانات و با حمایت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بوانات اجرا شده است.

این طرح گامی مؤثر در راستای توسعه تولیدات دامی، افزایش اشتغال، تقویت امنیت غذایی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در منطقه محسوب می‌شود.