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در نشست مشترک مسئولان حوزه حملونقل ایران و ترکیه در پایانه مرزی سرو مسائل، چالشها و موضوعات مرتبط با حوزه حملونقل و ترانزیت بین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست مشترک مسئولان حوزه حملونقل ایران و ترکیه در پایانه مرزی سرو با حضور سرکنسول کشور ترکیه در ارومیه، مشاور استاندار آذربایجان غربی، معاونان اداره کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی و جمعی از کارشناسان دستگاههای مرتبط برگزار شد.
در این نشست، مسائل، چالشها و موضوعات مرتبط با حوزه حملونقل و ترانزیت بین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک، تسهیل تردد ناوگان، ارتقای خدمات مرزی و رفع موانع موجود در مسیر حملونقل بینالمللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.