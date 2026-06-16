به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست مشترک مسئولان حوزه حمل‌ونقل ایران و ترکیه در پایانه مرزی سرو با حضور سرکنسول کشور ترکیه در ارومیه، مشاور استاندار آذربایجان غربی، معاونان اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی و جمعی از کارشناسان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

در این نشست، مسائل، چالش‌ها و موضوعات مرتبط با حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت بین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت و راهکار‌های توسعه همکاری‌های مشترک، تسهیل تردد ناوگان، ارتقای خدمات مرزی و رفع موانع موجود در مسیر حمل‌ونقل بین‌المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.