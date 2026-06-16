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معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی از آغاز بازنگری سرفصلهای دروس هنر این دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدمحمود هاشمی در نشست هماندیشی گروههای هنر دانشگاه آزاد اسلامی که با حضور حجتالاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمعی از استادان گروه هنر واحدهای دانشگاهی برگزار شد، با بیان اینکه تلاش برای بازنگری سرفصلهای دروس هنر آغاز شده است، افزود: همه بهویژه استادان پیشکسوت باید در این مسیر ما را کمک کنند تا بتوانیم در سرفصلها، بازنگری ناظر به نیاز جامعه و متناسب با مسائل روز انجام شود و متغیرهای کارآمدی، روزآمدی، بومیسازی و اسلامیسازی را به معنای واقعی کلمه در سرفصلها ببینیم تا استادان در کلاس درس و در کارگاههای خود، آنها را دنبال کنند.
وی از همه استادان بهویژه پیشکسوتان خواست دانشگاه را در مسیر بازنگری سرفصلها کمک کنند تا بازنگریها ناظر به نیاز جامعه و متناسب با مسائل روز انجام و کارآمدی، روزآمدی، بومیسازی و اسلامیسازی در سرفصلها پیادهسازی شود.
معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی افزود: یکی از مسائل موجود، نسبت هنر با مسائل جامعه است. در جنگها بهخصوص جنگ تحمیلی دوم و سوم، هنر و رویکردهای هنری، روایتگریها و ابعاد مختلف هنر نقش خود را بهخوبی ایفا کردند، مقالات هنری، نقاشی، روایتگری، نمایش، خلق اثر پرمعنا و جهانی و همه زمینههای هنر میتوانند اثرات عمیقی را به دنبال داشته باشند به همین دلیل نباید از این ظرفیتها غفلت کرد؛ بنابراین در دانشگاه تلاش میکنیم نسبت هنر با مسائل جامعه برقرار شود.
هاشمی با اشاره به دغدغه هنرمندان و استادان گروه هنر در فرآیندهای مختلف ازجمله ارتقا، ارزیابی آثار و ... بیان کرد: بازنگری را در برخی از این فرایندها پیگیری کرده ایم و نتیجه را اطلاعرسانی و ظرفیتهای فاخر استادان و تعاملات بینالمللی آنان را نیز با افتخار دنبال خواهیم کرد.