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در نشستی با حضور مصطفی رجبیمشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، حسینعلی حاجیدلیگانی نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان خانه صنعت و معدن ایران، مهمترین دغدغههای فعالان صنعتی در حوزه برق مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این جلسه ابهامات مطرحشده از سوی صنعتگران درباره ساختار و نحوه محاسبه قبوض برق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو با ارائه مستندات قانونی، توضیحاتی درباره مبانی محاسبات و اجزای تشکیلدهنده قبوض برق ارائه کرد. بر اساس تصمیم اتخاذشده، مقرر شد کارگروهی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا این مستندات و توضیحات بهصورت تخصصی بررسی و تبیین شود.
تأمین برق صنایع در فصل تابستان نیز از دیگر محورهای این نشست بود. رجبیمشهدی در این باره اعلام کرد صنایع میتوانند برای تأمین برق مازاد بر سهمیه تعیینشده خود، از طریق «تابلوی برق سبز» و «تابلوی برق آزاد» در بازار برق اقدام کنند تا امکان تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در دوره اوج مصرف فراهم شود.
در بخش دیگری از این نشست موضوع هزینههای انشعاب و ترانزیت برق مطرح شد. معاون برق و انرژی وزیر نیرو در این خصوص تأکید کرد که مبنای محاسبه هزینه ترانزیت برق، قدرت مصرفی مشترکان خواهد بود.
این نشست با هدف تقویت تعامل میان بخش صنعت و متولیان حوزه انرژی و همچنین بررسی راهکارهای عملی برای رفع دغدغههای صنعتگران در زمینه تأمین برق برگزار شد.