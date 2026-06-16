رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اعتبار قانونی و شرعی قرارداد‌های یکسان گفت: تمامی آثار حقوقی، قانونی و شرعی که پیش از این از طریق تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی ایجاد می‌شد، در قرارداد‌های یکسان نیز مترتب است و مردم پس از انعقاد این قرارداد‌ها نیازی به مراجعه مجدد به دفترخانه ندارند.

به گزارش خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا و سیما، نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی درباره اجرای قراردادهای یکسان اعلام کرد: این سازوکار با هدف تسهیل و روان‌سازی فرآیند معاملات برای مردم طراحی شده است تا شهروندان بتوانند با سهولت بیشتری امور حقوقی و معاملاتی خود را انجام دهند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که مطابق قانون وظیفه ارائه خدمات به دفاتر اسناد رسمی را بر عهده دارند، مکلف هستند همان خدمات را در بستر قراردادهای یکسان نیز ارائه کنند. بر اساس قانون، اگر دستگاهی اطلاعات لازم را در اختیار سامانه قرار ندهد یا وجوه قانونی مربوط را دریافت نکند، این موضوع نباید موجب معطلی مردم شود.