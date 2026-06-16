به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر دپو و نگهداری لوازم خانگی در یک باب انباری در حاشیه شهر قزوین پس از بررسی اطلاعاتی و اطمینان از صحت موضوع، اقدامات بعدی در دستور کار کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام کار‌های اطلاعاتی و تحقیقاتی موفق به شناسایی محل انبار شده و با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از آن تعداد ۱۴۷ دستگاه انواع لوازم خانگی شامل ۱۳ دستگاه ماشین لباسشویی، ۱۱ دستگاه ماشین ظرفشویی، ۶۲ دستگاه یخچال، ۱۶ دستگاه بخاری گازی، ۲۰ دستگاه اسپیکر، ۲۵ دستگاه کولر کشف کردند، در ادامه طی استعلام از سامانه‌های اداره صمت، انبار موصوف به علت عدم ثبت در سامانه جامع انبارها، از مصادیق قاچاق و خارج از شبکه توزیع محسوب شد.

فرمانده انتظامی استان در ادامه با اشاره به اینکه برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش اقلام کشف شده ۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: در این خصوص برای متصدی انبار پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

سردار طرهانی از شهروندان خواست درصورت مشاهده هر گونه فعالیت غیرمجاز در قالب احتکار کالا و یا تهیه و توزیع کالا‌های قاچاق توسط افراد سودجو، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.