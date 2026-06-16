تولید رادیودارو بدون وقفه

رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد به همت متخصصان صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای، امسال ۲۰ رادیوداروی جدید که در مرحله تحقیقاتی قرار دارند به چرخه تولید اضافه خواهند شد.