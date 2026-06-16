وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: لامرد، میناب و ناوچه دنا سه ضلع روایت مظلومیت ملت ایران در جنگ اخیر هستند و باید برای نسل‌های آینده به درستی تبیین شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، سیدعباس صالحی در بازدید از محل حمله موشکی دشمن در لامرد، با تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در جریان تجاوز اخیر به کشور، گفت: حادثه‌ای که در نخستین روز جنگ در لامرد رخ داد، اتفاقی تلخ و سخت بود، اما در دل خود حماسه‌های بزرگی را نیز رقم زد.

وی حادثه لامرد را نمادی از جنایت‌های دشمن علیه ملت ایران دانست و گفت: شهدای این حادثه، مجروحان و خانواده‌های آنان، امروز روایتگران مظلومیت مردم ایران هستند و باید ابعاد این رخداد برای افکار عمومی و آیندگان تبیین شود.

صالحی با تأکید بر نقش اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در ثبت این وقایع گفت: همان‌گونه که در واقعه عاشورا، روایتگری موجب ماندگاری حقیقت شد، امروز نیز وظیفه داریم مظلومیت‌ها، رشادت‌ها و حماسه‌های ملت ایران را به درستی روایت کنیم تا دشمنان بدانند هرگونه تعرض به این سرزمین با مقاومت و ایستادگی مردم ایران مواجه خواهد شد.

وی افزود: حضور در لامرد با همین نگاه صورت گرفته است تا در کنار روایت حوادث میناب و ناوچه دنا، سه ضلع اصلی مظلومیت مردم ایران در این مقطع تاریخی مورد توجه قرار گیرد و با بهره‌گیری از ظرفیت هنر، رسانه و تولیدات فرهنگی برای نسل‌های آینده ماندگار شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای حادثه لامرد، بر ضرورت استمرار روایت هنرمندانه و مستند این رخداد‌ها تأکید کرد.