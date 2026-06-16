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در یادواره شهید محمدی دوست در سرکان، از کتاب دستهای قاسم، نوشته زهرا سادات حسینی سرکانی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این شهید گرانقدر سال ۱۳۴۱ در خانوادهای مذهبی در شهر سرکان به دنیا آمد و ولایتمداری، شجاعت و توجه به اعمال دینی از ویژگیهای بارز او بود.
سردار شهید محمدی دوست در عملیاتهای مختلف ۸ سال دفاع مقدس شرکت کرد و مسئولیتهای مختلفی را به عهده گرفت که مهمترین آنها فرمانده گردان ۱۵۳ قاسم بن الحسن تویسرکان و فرمانده اطلاعات عملیات لشگر ۱۰ سیدالشهدا شد.
خاطره شفا پیداکردن او در خواب توسط حضرت قاسم از خاطرات ماندگار او و رزمندگان حضرت قاسم بود.
این شهید در عملیات بیت المقدس ۶ سال ۱۳۶۷ در ماووت عراق به شهادت رسید.