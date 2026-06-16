پخش زنده
امروز: -
مانور عملیاتی اطفای حریق سطح مراتع شهرستان مهریز با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی و نیروهای عملیاتی در روستای طزنج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز در حاشیه این مانور گفت: این برنامه با هدف ارتقای سطح آمادگی نیروهای عملیاتی، افزایش هماهنگی بین تیمهای اطفای حریق و ارزیابی توان نیروها و تجهیزات امدادی برگزار شد.
دهقان افزود: در این مانور، نحوه مقابله با آتشسوزی در مراتع و استفاده از تجهیزات تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت تا با بررسی نتایج آن، نقاط ضعف شناسایی و برای تقویت نقاط قوت برنامهریزی لازم انجام شود.
فرماندار مهریز نیز با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع طبیعی اظهار داشت: منابع طبیعی و مراتع از سرمایههای ملی و ارزشمند کشور هستند و با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، هرگونه بیاحتیاطی میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به این سرمایهها وارد کند.
حسین عسکرزاده ادامه داد: برگزاری چنین مانورهایی نقش مهمی در افزایش آمادگی دستگاههای اجرایی و نیروهای عملیاتی برای مقابله با حوادث احتمالی دارد و موجب هماهنگی بیشتر میان مجموعههای مسئول در مدیریت بحران میشود.