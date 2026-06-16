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مهدی یونسی با تأکید بر اهمیت پویش مهر، این طرح را گامی مؤثر برای ارتقای سطح علمی دانشآموزان و جبران بخشی از عقبماندگیهای آموزشی ناشی از وقفههای اخیر دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران و رئیس شورای آموزش و پرورش استان، پویش مهر را گامی مؤثر در مسیر تقویت بنیان علمی و آموزشی مدارس دانست و بر ضرورت جبران بخشی از عقبماندگیهای آموزشی دانشآموزان تأکید کرد.
مهدی یونسی رستمی در جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران گفت: رشد و بالندگی کشور در گرو بهرهمندی از نیروهای نخبه، متخصص و علمی است و این ظرفیت ارزشمند از مدارس و نظام آموزشی شکل میگیرد.
وی با اشاره به تأثیر شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر بر روند آموزش دانشآموزان افزود: جنگ تحمیلی سوم موجب تعطیلی، وقفه و کاهش سرعت فعالیتهای آموزشی در مدارس شد، اما اکنون با بازگشت شرایط عادی به کشور، تلاش میشود در قالب پویش مهر، بخشی از این عقبماندگیها در مدت زمانی کوتاه جبران شود.
استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قرار گرفتن مازندران در انتهای مسیر انتقال گاز، همانند استانهای گیلان و خراسان شمالی، بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد.
یونسی رستمی همچنین از ناترازی در حوزه برق خبر داد و گفت: خانوادهها، مدارس و دستگاههای اجرایی باید با رعایت الگوی مصرف و صرفهجویی در استفاده از برق، گاز و آب، در مدیریت منابع انرژی مشارکت کنند.
وی صرفهجویی را عاملی برای بهرهمندی عادلانه همه شهروندان از انرژی دانست و افزود: دستگاهها و مدارسی که در مدیریت مصرف انرژی عملکرد مطلوبی داشته باشند، مورد حمایت و تشویق قرار خواهند گرفت.
استاندار مازندران تأکید کرد: مدیریت صحیح مصرف انرژی، علاوه بر کاهش فشار بر زیرساختها، زمینه ارائه خدمات پایدار و بهرهمندی عمومی از منابع را فراهم میکند.