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عملیات رهاسازی زنبور براکون جهت کنترل آفات و حذف سموم شیمایی در سطح مزارع نخود شهرستان سقز انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به منظور حذف سموم شیمیایی پرخطر، تولید محصولات سالم، افزایش تولید و همچنین مقابله با آفات عملیات رهاسازی زنبور براکون در مزارع نخود شهرستان سقزانجام شد.
حامدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سقز گفت: با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در چهارمین سال اجرای این طرح ۶۰۰ هزار زنبور براکون در مزارع نخود شهرستان سقز با هدف حذف سموم شیمیایی پرخطر، تولید محصولات سالم و افزایش تولید رهاسازی شدهاند که امیدواریم در زمان برداشت محصولی کاملا ارگانیک و بدون سموم شیمیایی وارد بازار شود.