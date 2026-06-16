به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به منظور حذف سموم شیمیایی پرخطر، تولید محصولات سالم، افزایش تولید و همچنین مقابله با آفات عملیات رهاسازی زنبور براکون در مزارع نخود شهرستان سقزانجام شد.

حامدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سقز گفت: با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در چهارمین سال اجرای این طرح ۶۰۰ هزار زنبور براکون در مزارع نخود شهرستان سقز با هدف حذف سموم شیمیایی پرخطر، تولید محصولات سالم و افزایش تولید رهاسازی شده‌اند که امیدواریم در زمان برداشت محصولی کاملا ارگانیک و بدون سموم شیمیایی وارد بازار شود.