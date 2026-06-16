کشف انبار داروی قاچاق در مرند
فرمانده انتظامی مرند از کشف انبار داروی قاچاق به ارزش ۵۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اطمینان از صحت موضوع، به محل مورد نظر اعزام شده و در بازرسی از انبار شناسایی شده ۱۱۰ هزار و ۸۹۱ عدد انواع داروی قاچاق را کشف کردند.
فرمانده انتظامی مرند با بیان اینکه کارشناسان ارزش داروهای کشف شده را ۵۵ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: انبار مذکور مهر وموم و مالک آن نیز شناسایی شد.
سرهنگ اسدیان خاطرنشان کرد:در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
وی گفت: پلیس با قاچاق کالا و هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی که سلامت و امنیت جامعه را تهدید کند، با جدیت برخورد خواهد کرد.