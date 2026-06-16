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رئیس پژوهشگاه ارتباطات با تأکید بر گذار از اتصالپذیری صرف به شبکههای توان محاسباتی قابل اعتماد، پیشنهاد تشکیل «مشارکت بریکس پلاس» برای توسعه زیرساختهای دیجیتال و همکاری فرامرزی را مطرح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسین شیخی رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز به نمایندگی از ایران در مجمع نوآوری شبکههای آینده بریکس ۲۰۲۶ که در شهر شنزن برگزار شد، با ارائه سخنرانی با موضوع «از اتصالپذیری تا شبکههای توان محاسباتی قابل اعتماد؛ زمینهساز رشد دیجیتال مشترک، همکاری صنعتی و تعاملپذیری فرامرزی» دیدگاهها و پیشنهادهای ایران را در حوزه توسعه زیرساختهای دیجیتال آینده تشریح کرد.
وی با اشاره به ورود اقتصاد دیجیتال جهان به مرحلهای جدید، گفت: اتصال، پوشش شبکه و پهنای باند همچنان از الزامات توسعه دیجیتال هستند، اما پاسخگویی به نیازهای نوظهور مستلزم رویکردی فراتر از توسعه سنتی شبکهها است.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: گسترش فناوریهایی نظیر هوش مصنوعی، اینترنت اشیای صنعتی، لجستیک هوشمند، سامانههای هوشمند انرژی، فناوریهای مالی نوین و پلتفرمهای دیجیتال، نیازمند زیرساختهایی یکپارچه، هوشمند و قابل اعتماد است.
لزوم حرکت به سمت شبکههای توان محاسباتی قابل اعتماد
شیخی با تبیین مفهوم «شبکههای توان محاسباتی قابل اعتماد» تأکید کرد: شبکههای آینده نباید صرفاً بهعنوان بستر انتقال داده تلقی شوند، بلکه باید نقش زیرساختی برای اتصال شبکهها، توان محاسباتی، جریان امن داده، اعتماد دیجیتال، کاربردهای صنعتی و زیستبومهای تعاملپذیر را ایفا کنند.
وی تصریح کرد: چنین شبکههایی میتوانند توان محاسباتی را به خدمتی در دسترس، قابل اتکا و ارزشآفرین برای دولتها، صنایع، کسبوکارها و جوامع تبدیل کنند و زمینه رشد اقتصاد دیجیتال را فراهم آورند.
آمادگی ایران برای ایفای نقش در توسعه شبکههای دیجیتال آینده
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ظرفیتهای جمهوری اسلامی ایران در حوزههای انرژی، حملونقل، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوریهای مالی، امنیت سایبری، توان علمی و دانشگاهی و همچنین زیستبوم رو به رشد دیجیتال کشور، اظهار کرد: ایران آمادگی دارد بهعنوان شریکی منطقهای و فناورانه در دستورکار مشترک بریکس پلاس برای توسعه شبکههای دیجیتال آینده، مشارکتی مؤثر، سازنده و عملیاتی داشته باشد.
پیشنهاد تشکیل مشارکت بریکس پلاس برای توسعه زیرساختهای آینده
شیخی در بخش اصلی سخنان خود، پیشنهاد ایجاد چارچوب همکاری «مشارکت بریکس پلاس برای ایجاد و توسعه شبکههای توان محاسباتی قابل اعتماد» را مطرح کرد و آن را بستری عملی برای همکاری کشورهای علاقهمند، مراکز پژوهشی، دانشگاهها، صنایع و شرکای فناورانه دانست.
وی تأکید کرد: این چارچوب همکاری میتواند بر سه محور اصلی شامل «زیرساخت قابل اعتماد»، «خلق ارزش صنعتی» و «تعاملپذیری، استانداردها و اعتماد دیجیتال» شکل گیرد و زمینهساز توسعه همکاریهای مشترک در حوزه فناوریهای نوظهور باشد.
همکاریهای بریکس پلاس باید به پروژههای عملیاتی منجر شود
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان با تأکید بر ضرورت حرکت از مرحله گفتوگو به سمت اقدامات اجرایی، اعلام کرد: همکاریهای بریکس پلاس باید فراتر از تبادل دیدگاهها و گزارشها بوده و به اجرای پایلوتهای مشترک، ایجاد بسترهای آزمون، توسعه یادگیری فنی، کاربردهای صنعتی و طراحی مدلهای مقیاسپذیر همکاری منجر شود.
وی همچنین از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت در گفتوگوهای تخصصی، طرحهای مشترک فنی و برنامههای توسعهای فرامرزی در چارچوب همکاریهای بریکس پلاس خبر داد.