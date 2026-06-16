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مدیرکل دفتر صنایع خودرویی و حملونقل وزارت صمت در برنامه میز اقتصادشبکه خبر اعلام کرد خودروی وارداتی لکسوس LX600 با احتساب همه عوارض و تعرفهها باید حدود ۷۰ میلیارد تومان عرضه شود، اما این خودرو در بازار با قیمتی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به فروش میرسد. به گفته او، بررسی این موضوع منوط به ثبت شکایت از سوی افراد است.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ در برنامه میز اقتصاد امروز (۲۶ خرداد)، تفاوت قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی در کشور با همان خودروها در کشورهای همسایه و کشور مبدا، وظایف دستگاههای مرتبط و ایجاد شفافیت در موضوع قیمت خودرو با حضور آقای مهدی ضیغمی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی و حمل و نقل وزارت صنعت معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آقای ضیغمی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی و حمل و نقل وزارت صنعت معدن و تجارت در ابتدای برنامه در پاسخ به پرسش آقای اصلانخانی مجری برنامه میز اقتصاد درباره روند قیمتگذاری خودروهای وارداتی گفت: واردات خودرو از اواخر سال ۱۴۰۱ آغاز شد، پیش از این دوره، یعنی تا قبل از سال ۱۳۹۶، مبنای قیمتگذاری به این صورت بود که شرکتها بر اساس فاکتورهای ارائهشده از سوی شرکت مادر اقدام میکردند.
وی ادامه داد: از آنجا که اغلب این شرکتها نمایندگی رسمی بودند، فاکتورهای ارائهشده تا حد زیادی با قیمتهای شرکتهای مشابه در کشورهای همسایه قابل مقایسه بود و بر همان اساس قیمت تعیین میشد، در آن مقطع، قیمتگذاری دستوری وجود نداشت و قیمتها تا حدودی در فضای رقابتی شکل میگرفت.
ضیغمی گفت: پس از آغاز واردات در سال ۱۴۰۱ نیز قیمتگذاری ابتدا بر همان مبنای گذشته انجام شد؛ اما به دلیل نبود دسترسی مستقیم به قیمتهای سایتهای شرکتهای مادر و تولیدکنندگان اصلی، بخشی از ارزیابیها بر اساس پروفرماهای ارائهشده صورت میگرفت و این روند تا سال ۱۴۰۲ ادامه داشت.
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی و حمل و نقل وزارت صمت افزود: در اواخر سال ۱۴۰۲ و اوایل سال ۱۴۰۳، با توجه به برخی اعتراضات و گزارشهای دریافتشده، به این جمعبندی رسیدیم که ساختار و مدل بررسی باید تغییر کند. بر همین اساس، مدل جدیدی طراحی و اجرا شد که در سال ۱۴۰۴ در قالب یک دستورالعمل رسمی ابلاغ شد.
وی ادامه داد: در این مدل، اظهار شرکتها تنها یکی از اسناد قابل بررسی محسوب میشود و دیگر سند مرجع تعیینکننده نیست، در مقابل، قیمتهای درجشده در سایتهای کشور مبدأ و همچنین برخی سایتهای مرجع در کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه، بهعنوان یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی مورد استفاده قرار میگیرند.
ضیغمی با بیان اینکه اجرای این روش در حوزه خودروهای وارداتی از اواسط سال ۱۴۰۳ آغاز شد گفت: در ابتدا اعتراضات جدی نسبت به آن وجود داشت، زیرا در برخی موارد ارزش خودروها بین ۶ تا ۷ هزار دلار کمتر از ارقام اعلامی شرکتها برآورد میشد؛ اما با اتکا به مستندات موجود و بررسی قیمت خودروهای رقیب، این مدل بهتدریج پذیرفته شد و تا امروز بیش از هزار دستگاه خودرو وارداتی ـ بدون احتساب خودروهای جانبازان، مناطق آزاد و ایرانیان مقیم خارج از کشور، بر اساس این شیوه مورد ارزیابی و ارزشگذاری قرار گرفتهاند و همین ارزشگذاریها مبنای تصمیمگیری بوده است.
وی افزود: نتیجه اجرای این مدل آن بود که در چند مقطع، با وجود افزایش نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی رشد قابلتوجهی پیدا نکرد. اگر این شیوه اجرایی نمیشد، احتمالاً قیمت خودروهای وارداتی امروز بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بیشتر از سطح فعلی بود.
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی و حمل و نقل وزارت صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه این شیوه جدید، مبنای بررسی و ارزشگذاری شد، گفت: این مدل ابتدا به دلیل ضرورت و شرایط خودروهای وارداتی تدوین شد، اما اکنون تلاش کردهایم و عملاً تعمیم آن به سایر حوزهها را نیز آغاز کردهایم.
ضیغمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اعضای این کمیته متشکل از چه ارگانهایی است گفت: این کمیته مشترک میان گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اعضای آن را کارشناسان تخصصی تشکیل میدهند، بسته به موضوع مورد بررسی، اگر خودرو، موتورسیکلت، ماشینآلات راهسازی یا کشنده باشد، کارشناسان متخصص همان حوزه در جلسات حضور پیدا میکنند.
وی در پاسخ به پرسش مجری برنامه درباره اینکه تکتک خودروها، کشندهها یا سایر اقلام وارداتی بهصورت موردی در این کمیته قیمتگذاری میشوند؟ گفت: بله. همانطور که گفتم، مبنای بررسی تغییر کرده است، البته برای هر گروه، سازوکار خاص خود تعریف شده است. برای مثال، در کشور برخی تولیدکنندگان وجود دارند که اجزای مختلف را از کشورهای متفاوت یا از کشور مبدأ وارد کرده و در داخل کشور مونتاژ میکنند؛ بنابراین لازم بود برای هر بخش، آییننامه اختصاصی تدوین شود.
ضیغمی ادامه داد: این اقدام برای موتورسیکلت انجام شد، برای اتوبوس و کشنده نیز استانداردهای مشخصی تدوین شد، بهویژه در حوزه کشندههای وارداتی، این روش باعث کاهش قابلتوجه قیمتها شد؛ چراکه مبنای ارزیابی بر اساس سال ساخت و برند تعیین شد. پس از آن نیز وارد حوزه خودروهای CKD شدیم و بررسی و ارزشگذاری آنها را آغاز کردیم.
وی با بیان اینکه این موضوع الزام قانونی دارد گفت: هر خودرویی که قرار است در گمرک اظهار و ترخیص شود، باید تعرفه آن بر اساس ارزشی پرداخت شود که توسط کمیته ارزش تعیین شده و در سامانه TSC گمرک بارگذاری شده باشد. این اطلاعات نیز قابل دسترسی و مشاهده است.
ضیغمی در ادامه در پاسخ به پرسش آقای اصلانخانی مجری برنامه میز اقتصاد درباره اینکه خودرویی مانند لکسوس، که این روزها قیمت آن در بازار بسیار خبرساز شده، چگونه به قیمتهایی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان میرسد، در حالی که قیمت جهانی آن بهمراتب پایینتر است؟ گفت: خودروی لکسوس LX۶۰۰ بسته به مدل و سطح آپشن، ممکن است حدود ۱۰۰ هزار یورو قیمت داشته باشد. اما زمانی که وارد کشور میشود، باید مجموعهای از هزینههای قانونی را پرداخت کند؛ از جمله تعرفههای گمرکی، مالیاتها، عوارض مختلف و همچنین سود واردکننده.
وی ادامه داد: جدول مربوط به این هزینهها توسط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها در سازمان حمایت تدوین شده است، درست است که در حال حاضر در حوزه خودروهای وارداتی قیمتگذاری دستوری وجود ندارد، اما این به معنای رها بودن بازار نیست؛ بلکه نظارت بهصورت پسینی انجام میشود. به این معنا که اگر شکایتی مطرح شود، از شرکت مربوطه خواسته خواهد شد توضیح دهد که بر اساس چه جدول و چه مبنایی قیمتگذاری انجام شده است.
ضیغمی گفت: حتی با احتساب تمام عوارض، مالیاتها و سود واردکننده، بعید است قیمت چنین خودرویی از حدود ۷۰ تا ۷۵ میلیارد تومان فراتر برود و قطعاً تعیین قیمتهای بالاتر از این ارقام، تخلف محسوب میشود.
وی اضافه کرد: پیش از این، قیمتگذاری خودروهای وارداتی توسط وزارت صنعت و سازمان حمایت و بر اساس مدارک، مستندات و ارزشهای تعیینشده انجام میشد. اما از زمانی که شورای رقابت اعلام کرد خودروهای وارداتی دیگر مشمول انحصار نیستند و از دستورالعمل انحصار خارج شدند، امکان قیمتگذاری مستقیم از بین رفت و سازوکار به سمت نظارت پسینی تغییر کرد؛ به این معنا که برای ورود سازمان حمایت به موضوع، لازم است شکایتی در این خصوص ثبت شود.