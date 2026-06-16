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مراسم تحلیف ۱۰۹ نفر از کارآموزان ورودی سال ۱۴۰۳ مرکز وکلای قوه قضاییه استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این مراسم رئیس کل دادگستری استان کردستان نیز با اشاره به اقدامات مرکز وکلای قوه قضاییه در راستای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، اظهار داشت: مرکز وکلای قوه قضاییه در مسیر تحول اقدامات شایستهای داشته است، اما با توجه به مأموریتهای گسترده، انتظار میرود این مرکز در مقایسه با نهادهای مشابه، یک سر و گردن بالاتر و پیشروتر عمل کند.
حجتالاسلام حسینی با بیان اینکه یکی از شاخصهای توسعه و پیشرفت هر کشوری، ایجاد احساس امنیت در حوزههای مختلف است، اضافه کرد: امنیت قضایی و حقوقی از زیرساختهای اصلی توسعه است؛ بدین معنا که شهروندان باید اطمینان داشته باشند که در صورت تضییع حقوقشان، از حمایت نهاد قضاوت و وکالت برخوردارند.
رئیس کل دادگستری کردستان، احقاق حق و اجرای عدالت را دو محور اصلی فعالیت وکلا دانست و از کارآموزان خواست تا قدر این مرحله از زندگی حرفهای خود را بدانند.