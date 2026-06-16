به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این مراسم رئیس کل دادگستری استان کردستان نیز با اشاره به اقدامات مرکز وکلای قوه قضاییه در راستای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، اظهار داشت: مرکز وکلای قوه قضاییه در مسیر تحول اقدامات شایسته‌ای داشته است، اما با توجه به مأموریت‌های گسترده، انتظار می‌رود این مرکز در مقایسه با نهاد‌های مشابه، یک سر و گردن بالاتر و پیشروتر عمل کند.

حجت‌الاسلام حسینی با بیان اینکه یکی از شاخص‌های توسعه و پیشرفت هر کشوری، ایجاد احساس امنیت در حوزه‌های مختلف است، اضافه کرد: امنیت قضایی و حقوقی از زیرساخت‌های اصلی توسعه است؛ بدین معنا که شهروندان باید اطمینان داشته باشند که در صورت تضییع حقوقشان، از حمایت نهاد قضاوت و وکالت برخوردارند.

رئیس کل دادگستری کردستان، احقاق حق و اجرای عدالت را دو محور اصلی فعالیت وکلا دانست و از کارآموزان خواست تا قدر این مرحله از زندگی حرفه‌ای خود را بدانند.