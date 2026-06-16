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لالجین همدان قطب تولید سفال و سرامیک کشور این روزها با کاهش چشمگیر صادرات مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نوسانات ارزی و افزایش هزینههای حمل و نقل، دست به دست هم داده تا صنعتگران این دیار نتوانند مانند گذشته حرفی برای گفتن در بازارهای جهانی داشته باشند.
لالجین، شهری که دیوارهایش با رنگ لعاب قصه میگویند و روزگاری نه چندان دور، صادرات سفال و سرامیک آن ارزآورترین هنر صنعت غرب کشور بود.
برای حفظ جایگاه سابق لالجین در نقشه صادرات کشور، باید راهکاری اندیشیده شود.
تدوین بستههای حمایت ارزی، مشوقهای صادراتی و تسهیل قوانین گمرکی، میتواند مانع از خاکخوردن این میراث کهن شوند.