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همزمان با هفتمین روز از مسابقات جام جهانی، فردا چهارشنبه ۲۷ خردادماه پنج دیدار به صورت زنده از شبکه سه سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، روز چهارشنبه ۲۷ خرداد هفتمین روز برگزاری مسابقات ، پنج بازی برگزار میشود که برنامه «جام ۲۶» این مسابقات را به صورت زنده پوشش میدهد.
برنامه زمانبندی این دیدارها به شرح زیر است:
دیدار تیمهای عراق و نروژ از گروه I ساعت ۱:۳۰ بامداد در استادیوم ژیلت واقع در فاکسبرو برگزار میشود.
ساعت ۴:۳۰ بامداد تیمهای آرژانتین و الجزایر از گروه J در استادیوم اروهد کانزاسسیتی به مصاف هم میروند.
در ادامه رقابتهای گروه J، تیمهای اتریش و اردن ساعت ۷:۳۰ صبح در استادیوم لیوایز سانتا کلارا با یکدیگر بازی میکنند.
در بخش دوم مسابقات و ساعت ۲۰:۳۰، تیمهای پرتغال و کنگو از گروه K در استادیوم انآرجی هیوستون دیدار میکنند.
در نهایت، بازی گروه L میان تیمهای انگلیس و کرواسی ساعت ۲۳:۳۰ در استادیوم آرلینگتون تگزاس برگزار میشود.