به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در حالی رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا پنجشنبه، ۲۸ خرداد در بالی اندونزی آغاز می شود که تیم ایران با ۲۸ ورزشکار در ۱۷ بخش (اوزان مختلف کومیته انفرادی و تیمی و کاتای تیمی و انفرادی) بیشترین تعداد شرکت کننده را دارد. ژاپن با ۲۳ کاراته کا، اندونزی میزبان و هند نیز هر کدام با ۲۲ ورزشکار در رده بعدی بیشترین تعداد شرکت کننده قرار دارند.

در این میان باید یمن را با یک و برونئی را با ۲ کاراته کا به لحاظ تعداد شرکت کننده کمترین آمار به شمار آورد.

اما اگر به تفکیک به شرکت کنندگان در این مسابقات نگاه کنیم، در وزن ۵۵ کیلوگرم بانوان با ۲۳ کاراته کا بیشترین تعداد و وزن ۶۸+ کیلوگرم بانوان با ۱۴ کاراته کا کمترین تعداد را دارند.

در بخش مردان نیز بیشترین تعداد شرکت کننده به وزن ۶۷- کیلوگرم با ۲۸ شرکت کننده تعلق دارد و کمترین نیز در سنگین وزن، ۸۴+ کیلوگرم با ۱۸ شرکت کننده مشاهده می‌شود.