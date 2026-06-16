پخش زنده
امروز: -
با آغاز فصل نشاء برنج در الموت شرقی، کشاورزان ۳۲ روستای این منطقه فعالیت خود را برای کشت این محصول آغاز کردند؛ محصولی که امسال بهدنبال بارشهای مناسب، سطح زیر کشت آن ۳۰۰ هکتار افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، همزمان با آغاز فصل نشاکاری در الموت شرقی، شالیکاران روستاهای این منطقه عملیات کشت برنج را در اراضی شالیزاری آغاز کردهاند.
کشاورزان ۳۲ روستای الموت شرقی در فصل جاری در فرایند تولید برنج مشارکت دارند.
مدیر جهاد کشاورزی الموت شرقی در این باره گفت: بهدلیل بارندگیهای مناسب در سال جاری، سطح زیر کشت برنج در این منطقه نسبت به سال گذشته ۳۰۰ هکتار افزایش یافته است.
عبدالحسن محمدی افزود: ارقام غالب کشتشده در شالیزارهای الموت شرقی شامل صدری هاشمی و علیکاظمی است.
کشت برنج در الموت شرقی بهصورت مکانیزه انجام میشود و کشاورزان با استفاده از دستگاه نشاکار، نشاها را در زمینهای آبگرفته کشت میکنند.
یکی از کشاورزان منطقه درباره روند آمادهسازی نشا گفت: نشاها ابتدا بهمدت سه روز در آب نگهداری میشوند، سپس زیر پوشش پلاستیکی قرار میگیرند و پس از انتقال به سینیهای مخصوص، طی حدود ۱۵ تا ۲۰ روز برای انتقال به زمین اصلی آماده میشوند.
به گفته کشاورزان، برنج هاشمی حدود ۹۰ روز پس از کشت آماده برداشت میشود و سایر ارقام نیز به حدود ۱۱۰ روز زمان نیاز دارند.
تولیدکنندگان منطقه میگویند برنج الموت شرقی بهدلیل کیفیت مطلوب، عطر مناسب و سبک بودن، مورد توجه خریداران قرار گرفته و مشتریانی از قزوین، کردستان و مناطق شمالی برای خرید این محصول مراجعه میکنند.
یکی از کشاورزان جوان منطقه با تأکید بر ضرورت تداوم فعالیت کشاورزی در میان نسل جدید اظهار کرد: اگر جوانان این مسیر را ادامه ندهند، سنت تولید برنج در منطقه تضعیف شده و مصرف برنج خارجی افزایش خواهد یافت.