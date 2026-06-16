یکصد و سی و ششمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

وزیر اقتصاد و دارایی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: برای واحد‌هایی که بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم در جنگ تحمیلی دچار آسیب شده‌اند بسته‌های حمایتی تدوین شده که تا دو هفته آینده اجرایی میشود.