شبکه ورزش سیما در هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال، با پخش زنده و تحلیلی ۱۸ مسابقه در قالب برنامه «روی تور»، حد نصاب ۲۱۶۰ دقیقه برنامه زنده را به ثبت رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش سیما این روز‌ها علاوه بر پوشش هم‌زمان مسابقات جام جهانی فوتبال، با رویکردی جامع به استقبال رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال رفته است.

برنامه زنده «روی تور» با تحلیل‌های فنی و پخش مستقیم تقابل‌های جذاب، به پوشش این رقابت‌ها می‌پردازد و نیاز مخاطبان پرشمار این رشته ورزشی را تأمین می‌کند.

در هفته نخست این رقابت‌ها که از ۲۰ تا ۲۴ خردادماه برگزار شد، ۱۸ دیدار والیبال با گزارش اختصاصی و تحلیل کارشناسی به صورت زنده پخش شد.

ثبت ۲۱۶۰ دقیقه پخش زنده در این بازه زمانی، حدنصابی قابل‌توجه برای شبکه ورزش در رسانه ملی محسوب می‌شود.

با توجه به اقبال گسترده مخاطبان از این نوع پوشش رسانه‌ای، شبکه ورزش برای هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال که از سوم تیرماه آغاز می‌شود، برنامه‌ریزی دقیقی تدارک دیده است تا همچنان جایگاه ویژه‌ای را در کنداکتور پخش رویداد‌های زنده خود به این رشته ورزشی اختصاص دهد.