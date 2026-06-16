سازمان حفظ نباتات کشور اعلام کرد: برای نخستین بار سطح پایش و ردیابی مزارع برای شناسایی آفات و آلودگی‌های احتمالی به ۶ میلیون هکتار رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت جهاد کشاورزی با انتشار خلاصه‌ای از عملکرد سازمان حفظ نباتات کشور از ابتدای فصل زراعی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ از ثبت یک حد نصاب جدید در پایش مزارع و ردیابی آفات خبر داد و اعلام کرد؛ از ابتدای سال زراعی تاکنون ۶ میلیون هکتار از اراضی تحت کشت غلات در سراسر کشور رصد شده‌اند تا در صورت بروز هرگونه آلودگی، اقدامات لازم برای مقابله و رفع آن اتخاذ شود.

بر اساس این گزارش، همزمان با پایش مزارع، عملیات دفع آفات به محض بروز بیماری انجام شده و در ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار از مزارع غلات، مبارزه با آفت سن اجرایی شده است.

سازمان حفظ نباتات همچنین اعلام کرد؛ بیش از ۵.۵ میلیون هکتار از گندمزار‌های کشور تحت عملیات مبارزه با آفات، علف‌های هرز و بیماری‌ها قرار گرفته است.

بر این اساس دفع علف‌های هرز در ۴ میلیون هکتار، مقابله با بیماری‌ها در بیش از یک میلیون هکتار و مبارزه با آفات (به‌جز سن و ملخ) در ۵۳۵ هزار هکتار از مزارع انجام شده است.