با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و استاندار قزوین، واحد مدرن مرغداری و مرکز بسته‌بندی در شهرستان آبیک افتتاح شد؛ پروژه‌ای که با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی، ظرفیت تولید را ارتقا داده و برای ۱۵۰ نفر اشتغال‌زایی مستقیم ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مراسم افتتاح واحد جدید مرغداری و مرکز بسته‌بندی تخم‌مرغ شرکت «افرا ماکیان ایرانیان» در شهرستان آبیک با حضور علیرضا رفیعی‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و محمدمهدی اعلایی، استاندار قزوین برگزار شد.

استاندار قزوین در این مراسم با تأکید بر اینکه حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، راهبرد اصلی استان برای تقویت امنیت غذایی و رشد اقتصادی است، اظهار کرد: بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن، یکی از ارکان راهبردی اقتصاد کشور و از مهم‌ترین پایه‌های تأمین امنیت غذایی جامعه محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به اهمیت راه‌اندازی مجموعه‌های مدرن در حوزه تولیدات دامی افزود: سرمایه‌گذاری در این واحد ۵۰۰ میلیارد تومانی، نه تنها ظرفیت تولید تخم‌مرغ را افزایش داده، بلکه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، موجب ارتقای کیفیت محصولات، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش قدرت رقابت در بازار شده است.

نوذری با بیان اینکه این مجموعه هم‌اکنون با ظرفیت نگهداری ۵۰۰ هزار مرغ تخم‌گذار فعالیت خود را آغاز کرده است، تصریح کرد: بهره‌برداری از این واحد صنعتی، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۵۰ نفر را فراهم کرده که گامی ارزشمند در راستای رونق اقتصادی منطقه محسوب می‌شود.

استاندار خاطرنشان کرد: اشتغال‌زایی پایدار زمانی محقق می‌شود که زنجیره تولید از مرحله پرورش تا فرآوری، بسته‌بندی و توزیع به‌صورت یکپارچه شکل بگیرد؛ موضوعی که در پروژه افرا ماکیان ایرانیان به‌خوبی مشهود است.

وی با تأکید بر اینکه استان قزوین از قطب‌های پیشرو در تولیدات دامی کشور است، بر رویکرد مدیریت استان برای تسهیل مسیر تولید، رفع موانع اداری و حمایت عملی از فعالان اقتصادی تأکید کرد و آن را راهکاری برای ارتقای رفاه عمومی و توسعه متوازن استان دانست.