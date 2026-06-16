به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ امیرفرزان فاضلیان با اشاره به برنامه‌ریزی برای تکمیل طرح توسعه فاز‌های ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی که از جمله طرح‌های ۳۵ماهه این میدان به شمار می‌رود، اظهار داشت: فعالیت‌های تکمیلی این طرح در بخش‌های مختلف در حال برنامه‌ریزی و اجراست و زمینه برای پیشبرد مراحل باقی‌مانده طرح فراهم شده است.

وی افزود: برنامه‌های پیش‌بینی‌شده شامل اجرای بخش‌های باقی‌مانده در حوزه‌های خشکی، دریا، خطوط لوله و حفاری است که با اتکا به توان فنی و تخصصی نیرو‌های داخلی و با بهره‌گیری از ظرفیت پیمانکاران و سازندگان ایرانی دنبال خواهد شد.

مجری طرح توسعه فاز‌های ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی با اشاره به پیگیری‌های معاونت طرح‌های توسعه‌ای در نهایی کردن ساختار کار‌های باقیمانده، ادامه داد: با تخصیص دکل حفاری، انتقال و استقرار آن در محل سکوی فاز ۲۳، عملیات حفاری به زودی آغاز می‌شود و روند اجرای فعالیت‌های تکمیلی با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.

فاضلیان با بیان اینکه تکمیل این طرح یکی از برنامه‌های مهم شرکت نفت و گاز پارس در حوزه افزایش ظرفیت تولید از میدان مشترک پارس جنوبی به شمار می‌رود، بیان کرد: با بهره‌برداری از بخش‌های باقی‌مانده طرح، ظرفیت تولید گاز غنی در این فاز‌ها روزانه حدود ۴ میلیون مترمکعب افزایش می‌یابد که می‌تواند در تأمین پایدار انرژی و جبران بخشی از ناترازی گاز کشور نقش مؤثری ایفا کند.

وی تأکید کرد: اجرای فعالیت‌های تکمیلی فاز‌های ۲۲ تا ۲۴، گامی مهم در مسیر تکمیل ظرفیت‌های توسعه‌ای پارس جنوبی و بهره‌برداری حداکثری از منابع این میدان مشترک محسوب می‌شود.