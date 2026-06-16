پخش زنده
امروز: -
امام جمعه هرات بر ضرورت تقویت رویکرد فرهنگی و اجتماعی در اجرای این فریضه دینی و نقشآفرینی همه دستگاهها و خانوادهها در کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام رضازاده در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان خاتم با اشاره به مسائل اجتماعی و فرهنگی، گفت: بهترین راهکار برای مدیریت چالشهای مرتبط، گفتوگو و اقناعسازی در بستر خانوادهها و افزایش آگاهی عمومی است و دستگاههای فرهنگی و آموزشی باید در این زمینه نقش فعالتری ایفا کنند.
وی با تأکید بر اهمیت همکاری نهادهای آموزشی و فرهنگی افزود: برگزاری نشستهای آموزشی و استفاده از ظرفیت کارشناسان برای گفتوگو با والدین و خانوادهها میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی جامعه مؤثر باشد.
امام جمعه هرات با اشاره به ضرورت حفظ هویت فرهنگی و دینی شهرستان خاتم، تصریح کرد: مردم این منطقه دارای اصالت دینی و پایبندیهای اخلاقی هستند و باید در جهت تقویت این ویژگیها و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی تلاش بیشتری صورت گیرد.
رضازاده بر نقش ستاد امر به معروف و نهی از منکر در الگوسازی رفتاری و اجتماعی تأکید کرد و گفت: اعضای این ستاد باید در عرصههای مختلف اجتماعی با رفتار و عملکرد خود، مروج ارزشهای اخلاقی و دینی باشند.
وی در پایان با اشاره به فرارسیدن ایام محرم، بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای معنوی این ایام تأکید کرد و خواستار حضور فعال مردم و مسئولان در برنامههای مذهبی و تقویت همبستگی اجتماعی شد.